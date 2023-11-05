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لأول مرة.. روسيا تسيطر على ثلث إنتاج الماس العالمي

11/5/2023 3:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنتجت روسيا ولأول مرة، أكثر من ثلث إجمالي الماس الطبيعي في العالم بحلول نهاية عام 2022، حيث احتلت مع الدول الأفريقية ما يقرب من 90% من حجم السوق العالمية.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأنه بحسب بيانات العام الماضي، استنادا إلى بيانات من عملية كيمبرلي التي تم إنشاؤها لمكافحة "الماس الدموي"، فقد بلغ حجم إنتاج الماس في العالم 119.69 مليون قيراط، يوجد 41.9 مليوناً منها في روسيا، وهو رقم قياسي يبلغ 35% من السوق.

وقد كانت روسيا تمثل قبل ذلك، وتحديدا منذ عام 2004، ما يتراوح بين 22% و33% فقط سنويا من إنتاج الماس العالمي، كما تم استخراج 61.6 مليون قيراط أخرى في الدول الأفريقية.

ويعد أكبر منتجي الماس في القارة الافريقية: بوتسوانا (بواقع 24.5 مليون قيراط)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (9.9 ملايين قيراط) وجنوب أفريقيا (9.7 ملايين قيراط).

وإضافة إلى أفريقيا، كانت كندا والبرازيل الرائدتين من حيث حجم الإنتاج في عملية كيمبرلي، بواقع 16.3
مليون قيراط و158 ألف قيراط، على التوالي.

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