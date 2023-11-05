معارك ضارية تخوضها المقاومة البطلة جنوب غزة
التاريخ
11/5/2023 3:00:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - افادت وسائل اعلام فلسطينية ، صباح السبت ، ان المقاومة البطلة تخوض معارك ضاربة جنوب غرب قطاع غزة الان .
واضافت ، ان المقاومة تخوض ايضا اشتباكات عنيفة مستمرّة شرقي بلدة القرارة في منطقة خانيونس
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