بايدن يقدم منح بقيمة 653 مليون دولار لتعزيز 41 ميناء بحريا في الولايات المتحدة

(MENAFN
) أخذت وزارة النقل الأمريكية خطوة مهمة نحو تعزيز بنية موانئ البلاد في يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، من خلال توزيع مجموع قدره 653 مليون دولار كتمويلات. يهدف هذا الإجراء المالي إلى تيسير تطوير وتعزيز وإحداث تحسينات في واحد وأربعين ميناء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يضمن لهم التفاعل بفعالية مع زيادة الاحتياجات في مجال الشحن. تعد هذه المنح عنصرًا حيويًا ضمن خطة استثمار بنية تحتية بقيمة تريليون دولار شملتها قانون ثنائي الأصوات ووقعه الرئيس جو بايدن في عام 2021.
كما أن أحد الأهداف الرئيسية وراء هذا التخصيص السخي للأموال هو معالجة المسائل الحرجة التي نشأت في سلسلة التوريد الوطنية. وتمثل هذه المسائل أول مرة في الواجهة في عام 2021 ولا تزال تؤثر على جوانب متعددة من الاقتصاد. بينما تسعى الولايات المتحدة للتعافي من جائحة كوفيد-19، واجهت تحديات كبيرة في سلسلة التوريد، مما أدى إلى زيادة الأسعار على السلع الاستهلاكية والمنتجات الأساسية الأخرى. أبرزت هذه الاضطرابات الضعف في البنية التحتية الحالية.
كذلك شدد وزير النقل بيت بوتيجيغ على أهمية هذه المشاريع خلال مكالمة هاتفية مع الصحفيين. أشار إلى أن المبادرات التي تتلقى دعمًا ماليًا ستلعب دورًا حيويًا في تخفيف التحديات التي تواجه سلسلة التوريد في البلاد. لن تساعد هذه الاستثمارات فقط في التكيف مع الزيادة المتزايدة في احتياجات الشحن، بل ستسهم أيضًا في تقليل التكاليف للمستهلكين. علاوة على ذلك، ستساهم في تحسين ظروف السلامة العامة للعمال في صناعة الموانئ.
في حين شدد الأمين بوتيجيغ على أن الهدف النهائي لهذه المشاريع هو تعزيز بنية موانئ البلاد، مما يضمن أنها تكون قوية وقادرة على مواجهة الصدمات غير المتوقعة، على غرار تلك التي شهدتها الولايات المتحدة خلال جائحة كوفيد-19. من خلال تعزيز مرافق الموانئ، تهدف الولايات المتحدة إلى بناء بنية تحتية أكثر قوة وقدرة على التكيف مع تحديات المستقبل، سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو صحية. يمثل هذا الاستثمار الشامل خطوة كبيرة نحو تأمين استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مصالح مواطنيها.
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