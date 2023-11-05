مؤشر ستوكس600 الأوروبي يسجل مكاسب أسبوعية قوية

(MENAFN
) شهد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ شهر مارس، حيث تم دفعه بشكل رئيسي بأداء أسهم العقارات التي تتأثر بأسعار الفائدة. تم دعم هذا الارتفاع في المعنويات أيضًا بوجود إشارات تشير إلى اقتراب نهاية فترة الشدة النقدية.
كما سجل مؤشر ستوكس 600 زيادة بنسبة 0.2 بالمئة، وتم تعزيزه أيضًا بتقارير إيجابية عن أرباح الشركات، وإشارات تشير إلى تباطؤ التضخم، وانخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو. جميع هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في عام 2024، ساهمت في ارتفاع المؤشر بنسبة 3.4 بالمئة خلال الأسبوع.
كذلك تلقى الثقة من المستثمرين دفعة كبيرة من قرارات البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، جميعها اختارت الحفاظ على سياستها النقدية الحالية. وقد أثرت هذه الاختيارات في إيجاد إحساس بين المشاركين في السوق بأن أسعار الفائدة ربما وصلت بالفعل إلى ذروتها.
في حين حذر غايلز كوغلان، رئيس محللي الأسواق في "جي سي اف اكس"، من أنه على الرغم من وجود إحساس بالتفاؤل المتأني بأن زيادات أسعار الفائدة قد تكون على وشك الانتهاء، إلا أن هذا السرد قد يكون مبكرًا. ستعتمد المسار النهائي على البيانات الاقتصادية القادمة، مما يؤكد على أهمية مراقبة تطورات السوق المالية العالمية.
وتعكس مكاسب مؤشر ستوكس 600 الأوروبي البارزة هذا الأسبوع تغييرًا في المعنويات نابع من مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك قرارات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية، التي ستستمر في تشكيل مسار أسعار الفائدة المستقبلي وديناميات السوق.
MENAFN05112023000045015682ID1107373727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.