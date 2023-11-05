اليابان تعطي 65 مليون دولار كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

(MENAFN
) أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا خلال زيارة إقليمية شملت إسرائيل والأردن يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر, التزام بلادها بتقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 65 مليون دولار للفلسطينيين، معبرة عن قلق اليابان العميق بشأن النزاع المستمر في قطاع غزة. وخلال زيارتها، التقت كاميكاوا بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرها الفلسطيني رياض المالكي.
كما عبرت كاميكاوا في بيان صدر في الأردن بعد هذه المناقشات، عن نية اليابان تقديم مساعدة مادية لقطاع غزة المنكوب بالحروب. وأكدت ضرورة التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين لمنع تكرار الأحداث الإرهابية المأساوية. كما نقلت كاميكاوا دعم اليابان المستمر لحلاً يقضي بدولتين، مؤكدة أهمية تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
كذلك تأتي هذه الإعلانات في وقت مهم حيث تسبق استضافة اليابان لوزراء الخارجية في مجموعة الدول السبع الكبرى "جي 7" في طوكيو. وتشهد الأوضاع في غزة تدهورًا، مع رفض إسرائيل للدعوات إلى وقف إنساني، وزيادة المخاوف بشأن انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة، كما يظهر من تحذيرات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني. ويعكس الالتزام الياباني بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم الحل السلمي دورها في التعامل مع الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط.
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