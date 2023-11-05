وول ستريت تبدأ التداول على وتيرة إيجابية

(MENAFN
) بدأت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، مدعومة بالبيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الوظائف، مما عزز الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، انخفضت أسهم شركة آبل نتيجة لتوقعات متواضعة بشأن نتائج الشركة في الربع الرابع من العام.
كما شهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0.44 في المئة أو مكسبًا قدره 149.75 نقطة، ليصل إلى 33,988.83 نقطة. وأيضًا انطلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بتراجع إيجابي، حيث ارتفع بمقدار 16.45 نقطة أو 0.38 في المئة ليصل إلى 4,334.23 نقطة. ومن ناحية أخرى، انضم مؤشر ناسداك كومبوزيت إلى الزخم الإيجابي، حيث سجل ارتفاعًا بمقدار 68.66 نقطة أو 0.52 في المئة ليستقر عند 13,362.85 نقطة.
كذلك كانت القوة الدافعة وراء هذا التفاؤل المبكر في الأسواق المالية هي بيانات التوظيف، التي أشارت إلى تباطؤ في نمو الوظائف، مما خفف من المخاوف بشأن نوايا الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. بالمقابل، بدت أداء أسهم آبل باهتة بسبب توقعات متواضعة تحيط بنتائج الشركة المتوقعة في الربع الرابع.
في حين يراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الاقتصادية وأرباح الشركات مع تلاشي ورقة هذا المناظر الدينامية في وول ستريت، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة والصحة العامة للأسواق المالية.
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