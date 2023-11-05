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تشاد تسحب القائم بأعمال سفيرها من اسرائيل

11/5/2023 2:34:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استدعت تشاد امس السبت، القائم بالأعمال في سفارتها في إسرائيل للتشاور، احتجاجا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

ودانت الخارجية التشادية ما وصفته ب«الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في غزة» داعية إلى وقف لإطلاق النار يوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية.

وتربط تشاد وإسرائيل علاقات دبلوماسية منذ عهد الرئيس السابق إدريس ديبي، تطورت في فترة الابن الجنرال محمد ديبي الذي زار إسرائيل مطلع هذا العام والتقى عددا من المسؤولين هناك.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 29 على التوالي، مخلفا حتى الآن 9500 شهيد بينهم، 3900 طفل و2509 نساء.

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