تشاد تسحب القائم بأعمال سفيرها من اسرائيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استدعت تشاد امس السبت، القائم بالأعمال في سفارتها في إسرائيل للتشاور، احتجاجا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
ودانت الخارجية التشادية ما وصفته ب«الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في غزة» داعية إلى وقف لإطلاق النار يوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية.
وتربط تشاد وإسرائيل علاقات دبلوماسية منذ عهد الرئيس السابق إدريس ديبي، تطورت في فترة الابن الجنرال محمد ديبي الذي زار إسرائيل مطلع هذا العام والتقى عددا من المسؤولين هناك.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 29 على التوالي، مخلفا حتى الآن 9500 شهيد بينهم، 3900 طفل و2509 نساء.
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