سموتريش : حماس والسلطة يريدان القاءنا في البحر

MENAFN - Khaberni) خبرني – قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إنه لا فرق بين حماس والسلطة الفلسطينية، لأن كلاهما يريدان رمينا في نفس البحر.

وقال سموتريتش، في مقابلة مع القناة 12 الإخبارية إنه يعتقد أن "الشيء الأكثر أهمية في اليوم التالي هو أنه لن تكون هناك حماس في غزة، وستكون هناك سيطرة للجيش الإسرائيلي لسنوات على القطاع"، وأضاف "لن ندمر حماس لتأتي هيئة أخرى مكانها".

ورداً على سؤال حول إدخال الوقود إلى قطاع غزة، قال سموتريتش بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس: "لا يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة بأي حال من الأحوال، فالوقود ليس حدثاً إنسانياً".

وكان سموتريتش قد حاول منع تحويل أموال الضرائب الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، ليخرج وزير الأمن، يوآف غالانت، ويصرح علناً ضد سموتريش ويطالب بتحويل الأموال، وفعلاً قرر مجلس وزراء الاحتلال تحويل الأموال لتعويض المبلغ المخصص لقطاع غزة.

وكانت الخارجية الأردنية استدعت قبل أشهر السفير الإسرائيلي في عمّان احتجاجا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، استخدام سموتريتش، خلال فعالية عُقدت في باريس، خريطة لإسرائيل تضمّ حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من سوريا ولبنان، واصفة ذلك بأنه " تصرّف تحريضي أرعن وخرق للأعراف الدولية ومعاهدة السلام".