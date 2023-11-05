1.143 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 10 أشهر

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 54.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 1.143 مليار دينار، مقابل 741 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب المعطيات، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 30600 شهادة، مقارنة مع 30514 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 0.3 بالمئة.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، للعديد من الدول بمقدمتها السعودية بعدد 7827 شهادة، تلتها الإمارات العربية المتحدة 3347، فالعراق 1812، مصر 923، ثم سويسرا بعدد 16 شهادة.

وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 482 مليون دينار، دولة الإمارات العربية نحو 161 مليون دينار، السعودية 90 مليون دينار، مصر نحو 80 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 73 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) 487 مليون دينار، والصناعية 153 مليون دينار، والزراعية 148مليون دينار، ثم العربية بقيمة 135 مليون دينار والبقية لمنتجات أخرى.

يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.