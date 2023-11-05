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غلا الحمادي : الإصرار والعزيمة وراء الذهبية الثانية في عالمية أبوظبي للجوجيتسو

11/5/2023 2:34:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعربت غلا الحمادي لاعبة الجوجيتسو عن سعادتها بما حققته من انجاز للمرة الثانية على التوالي في بطولة "أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو"، والمقامة حاليا بنسختها الثانية في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وأكدت الحمادي“14 عاما” المتوجة بذهبية وزن 44 كجم أن حصولها على الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي في البطولة العالمية، لم يأت من فراغ، بل نتيجة تدريب شاق خلال الفترة الماضية، ودعم غير محدود من والدتها وشقيقتها لاعبتي الجوجيتسو أيضا".

وقالت " خضت نزالا صعبا للغاية وسط منافسة قوية ولكن رغبتي في التتويج بالذهبية الثانية كانت قوية، وتمكنت من تحقيقها، وتلك إحدى قيم رياضة الجوجيتسو التي تلهمنا الإصرار والتحدي للوصول للهدف المطلوب".

وأضافت " الجوجيتسو بالنسبة لي اسلوب حياة، أثر علي ايجابيا في دراستي، وساهم في تغيير نمط حياتي بشكل كبير، من ناحية ممارسة الرياضة أو النظام الغذائي الصحي".

وأكدت الحمادي أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على المشاركة في بطولة“أم الإمارات”، وكذلك في عدد من بطولات الفنون القتالية المختلطة بالإمارات.

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