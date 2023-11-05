نهج الإمارات ونبذ الصراعات

منذ تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، حدّدت قيادتها نهجاً ثابتاً بأن تكون عنواناً للسلام، ورمزاً عالمياً للتعايش ونبذ الصراعات، فحملت لأصقاع الأرض بشائر خير، من دون تمييز بسبب جنس أو دين أو لون، ووقفت على الدوام بحزم أمام ما يمسّ أمن البلاد وسلامة المجتمعات من مهددات السلم الاجتماعي، والسلام العالمي، سواء على الصعيد العربي أو العالمي.

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة عدم التدخل في خصوصيات الدول الأخرى، واحترام رؤى الآخرين، ما حدا العالم ليفتح مطاراته لمواطنيها ليتنقلوا من دون الحاجة إلى تأشيرات مسبقة.

تلك السياسات الثابتة للدولة رسم نهجها صاحب الأيادي البيضاء الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أصّل مبدأ السلام الاجتماعي والتعايش الآمن للشعوب من دون النظر إلى عرق أو جنس أو ديانة، فنال محبة شعوب الأرض جميعاً، حتى ردّدت الأجيال التي لم تعاصره اسمه بامتنان وتقدير.

وتواصلت تلك السياسات الناجحة، ليمضي على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي رسّخ مبدأ السلامة البشرية والأمن الاجتماعي، وسعى بكل الطرق لتقديم العون والمساعدة لمتضرري الإرهاب الأعمى الذي استشرى في العقدين الأخيرين.

وعلى خطى الوالد المؤسس وخليفته خليفة، رحمهما الله، سار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على المنهج الثابت نفسه عبر سياسات محلية وعالمية موزونة قائمة على نشر السلام لتعزّز مكانة الإمارات ويزداد احترامها إقليمياً وعالمياً، وظهرت ثمارها عبر علاقات دولية يسودها الاحترام والتقدير والحضور القوي والفعّال في المحافل الدولية والمحلية.

دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، ترفض الإرهاب، وتحرص على تجفيف منابعه عبر نشر الوعي السياسي والاجتماعي وتثقيف المجتمعات بالعلم والمعرفة، والتعاون المشترك مع كل الدول التي تحاربه تحت مظلة الأمم المتحدة. مواقف الإمارات الجليّة وشفافيتها في التعامل جعلتها محل ثقة وتقدير في تعامل دول العالم معها.