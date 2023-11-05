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بيونج يانج تصعد انتقادها التعاون العسكري بين سول وواشنطن وطوكيو

11/5/2023 2:34:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت بيونج يانج، اليوم الأحد، إن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بلغ "مرحلة خطيرة للغاية" قد تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب نووية.

وذكرت صحيفة "رودونج سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، أنه لا يمكن لأحد أن يضمن عدم تسبب الحملة العسكرية للدول الثلاث في "حرب نووية وحرب عالمية ثالثة".

وتابعت الصحيفة: "لقد وضعنا أقوى استراتيجية للرد من خلال تسليح أنفسنا بالأسلحة النووية لحماية سيادتنا ورفاهية شعبنا ضد الحرب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة وأتباعها"، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووصفت الصحيفة أنشطة كوريا الشمالية العسكرية بأنها "دفاع عن النفس" "لحماية نفسها بشكل كامل ضد دعاة الحرب لدى العدو" و"لحماية السلام والاستقرار في المنطقة".

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