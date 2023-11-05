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صقر بن سعود يتوج منتخب رومانيا بطلاً لكأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمة

11/5/2023 2:34:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، مساء أمس منتخب رومانيا بطلا لكأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 بعد الفوز على نظيره الكازاخستاني بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 2-2 في المباراة النهائية التي جمعتهما في ختام البطولة التي استضافتها إمارة رأس الخيمة من 26 أكتوبر الماضي إلى 4 نوفمبر الجاري بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة بمشاركة منتخبات 32 دولة حول العالم.

وأكد الشيخ صقر بن سعود، أن رأس الخيمة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ستظل وجهة مثالية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية واستقطاب نخبة الرياضيين حول العالم انطلاقاً من إمكانياتها المتقدمة والحديثة وإرثها الثقافي والتاريخي وتحقيقاً لرؤيتها الطموحة التي ترتكز على جعل الرياضة ركيزة أساسية في تعزيز القطاع السياحي والتشجيع على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً في بيئة آمنة تدعم جهود الإمارة الرامية إلى جعل رأس الخيمة مكاناً مفضلاً للعيش والعمل والزيارة.

وأوضح الشيخ صقر بن سعود أنه طالما كانت الرياضة أحد أهداف التنمية المستدامة ونموذجا عالميا للتقارب والسلام والتسامح بين البشر وقال :“ من هذا المنطلق نسعى في رأس الخيمة من خلال استضافة الأحداث الرياضية العالمية للتأكيد على قيمنا ومبادئنا الوطنية والإنسانية التي تدعو للتعايش والتقارب والانفتاح على الثقافات والشعوب كافة”.

وهنأ الشيخ صقر بن سعود، منتخب رومانيا الفائز بلقب كأس العالم المصغرة لكرة القدم .. مشيداً بنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً والتي ستشكل دافعاً لاستضافة العديد من البطولات الدولية في مختلف الرياضات

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