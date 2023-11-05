توترات الشرق الأوسط تهوي بالنفط %6 في أسبوع

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 % أول من أمس عند التسوية، مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد انتهى من دورة التشديد النقدي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.3 % إلى 84.89 دولاراً للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.4 % إلى 80.51 دولاراً، وأنهى الخامان الأسبوع منخفضين بأكثر من 6 %بسبب توترات الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر، كما تباطأ تضخم الأجور، ما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل. وتعزّز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. وأبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، في حين أبقى بنك إنجلترا الفائدة عند أعلى مستوى منذ 15 عاماً، وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.

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