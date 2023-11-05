يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي.. رونالدو يسجل هدفه رقم 400 منذ بلوغه الثلاثين من العمر

سجل القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه رقم 400 منذ بلوغه الثلاثين من عمره، بعد تسجيله هدفا رائعا لفريقه النصر خلال فوزه على الخليج 2 /صفر

بالدوري السعودي.

وتلاعب رونالدو /38 عاما/ بمدافع الخليج وسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء مباشرة لتسكن سقف الشباك.

وأحرز رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقا، هدفه الثاني عشر هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي متفوقا على ألكسندر ميتروفيتش المنضم للهلال من صفوف فولهام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز