قيادات الطاولة المستديرة في ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية تناقش سبل تحقيق الطموحات المناخية

تجمع الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية؛ التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي؛ عدداً من الشخصيات القيادية والرؤساء التنفيذيين المتخصصين في المناخ من مختلف أرجاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز العمل المناخي، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وتسلط فعالية "قيادات الطاولة المستديرة" خلال المعرض الضوء على التحديات والفرص في مجال الاستدامة، ودور القيادات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المناخية وتحفيز النمو خلال العقد القادم. كما تركز "قيادات الطاولة المستديرة" على سبل توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومناقشة السياسات والتشريعات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في المنطقة، إلى جانب تحليل ومناقشة الاستراتيجيات المتعلقة بمختلف موضوعات الاستدامة مثل التنقل الأخضر وتمويل العمل المناخي، والتطبيق الفعال لإدارة الطلب على الطاقة، والزراعة المستدامة، وانتقال الطاقة، وغيرها من الميادين الحيوية التي تدعم تحقيق الحياد الكربوني عالمياً.



وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية إلى أن "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية يدعم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيساً لدعم العمل المناخي العالمي، ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية والاهتمام بالبيئة.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "يعد "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية قيمة مضافة لقطاع الاستدامة في دولة الإمارات، وحدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية. ويجمع المعرض تحت سقفه أبرز الشركات وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة، لمناقشة واستعرض طرق تحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومدّ جسور التواصل والتعاون وبناء الشراكات لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع قرب انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، في دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر الجاري، والتي تشارك فيها الهيئة بوصفها شريك رئيسي للمسار، ندعم حشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز العمل المناخي القائم على تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، واتخاذ خطوات عملية تحقق تقدم جذري وملموس، ونقلة نوعية في العمل المناخي وانتقال الطاقة لضمان مستقبل أكثر اخضراراً للجميع."

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