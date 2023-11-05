أسعار العملات الرقمية تشهد انخفاضاَ ملحوظاَ

(MENAFN
) في عالم الأسواق الرقمية، شهدت أسعار العملات الرقمية انخفاضًا ملحوظًا خلال جلسة التداول يوم الجمعة، 3 نوفمبر 2023. تجد العملة المشفرة نفسها في حالة من الترقب المتصاعد، نتيجة للتقارير التي تشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "اس إي سي" قررت عدم الاستئناف ضد قرار قضائي رفض طلب المؤسسة الأوروبية للتدريب الذي تم من خلال شركة جريسكيل انفيستمينت. وكانت قد طلبت الموافقة على تحويل صندوق جريسكيل بيتكوين ترست، الذي يبلغ قيمته نحو 17 مليار دولار، إلى صندوق تداول متبادل "اي تي اف", وسيوفر هذا الصندوق للمستثمرين وسيلة ملائمة لتتبع أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاكها مباشرة.
كما تزايدت التكهنات بشأن اتفاق بلاك روك المحتمل لقائمة صندوق آي شيرزعلى موقع "دي تي سيسي كليرنج هاوس"، وهو تطور يمكن أن يعزز بشكل كبير من سيولة الأصول الرقمية داخل السوق.
كذلك سجلت عملة البيتكوين، وهي العملة الرقمية الرائدة، انخفاضًا بنسبة 2.97 بالمئة خلال جلسة التداول، مما أدى إلى وصول قيمتها إلى 34,341 ألف دولار، وانخفضت قيمة سوقها إلى 676 مليار دولار. كما شهدت حجم التداول للبيتكوين انخفاضًا إلى 19.79 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.
في حين شهدت البيتكوين زيادة بنسبة 1.68 بالمئة خلال الأسبوع السابق، ولكن انخفضت قيمتها خلال اليوم مما ألغى بعض هذه المكاسب. في هذه الأثناء، شهدت عملة الإثيريوم، وهي عملة رقمية بارزة أخرى، انخفاضًا بنسبة 3.27 بالمئة, حيث بلغت قيمتها 1,790.75 دولار. وسجلت عملة بينانس كوين انخفاضًا أقل بنسبة 0.35 بالمئة, لتستقر عند 228 دولار. بينما أظهرت عملة كاردانو مؤشرات واعدة بزيادة بنسبة 1.76 بالمئة لتصل إلى 0.3133 دولار. على النقيض من ذلك، انخفضت أسعار الريبل بنسبة 2.12 بالمئة لتسجل 0.59395 دولار، بينما شهدت عملة دوجكوين انخفاضًا بنسبة 2.85 بالمئة لتصل إلى 0.067116 دولار.
وتستمر الديناميات في سوق العملات الرقمية في التأثير تحت قرارات التنظيم وتوسيع إمكانيات الاستثمار في العملات الرقمية، مما يجعلها مساحة متميزة تتسم بالتقلب والفرص.
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