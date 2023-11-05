6 حيل للحفاظ على صحة الأمعاء في الشتاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - تلعب الأمعاء دوراً هاماً في صحة الجسم بشكل عام، فهي المسؤولة عن هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية، والتخلص من الفضلات.

ومع ذلك، يمكن أن تضطرب الأمعاء في الشتاء بسبب عدة عوامل، مثل انخفاض مستويات النشاط البدني، والترطيب، والتغيرات في النظام الغذائي.

مع كثرة النصائح حول كيفية العناية بصحة الجهاز الهضمي، قد يكون من الصعب معرفة الطرق التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الأمعاء خلال أشهر الشتاء.

وقدمت خبيرة التغذية لوسي كريسون العديد من النصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في فصل الشتاء، بحسب ما نقلت صحيفة“ميرور” البريطانية:

عدم البقاء في الداخل لفترات طويلة يعتقد الكثير من الناس أن البقاء في الداخل لفترات طويلة يجنبك الإصابة بنزلات البرد، وهذا صحيح إلى حد كبير. إلا أن هذا السلوك قد يؤدي إلى فقدان الدافع للخروج من المنزل وممارسة الرياضة، مما يساعد على مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، وينشط الأمعاء ويزيد من تنوع البكتيريا الجيدة بداخلها. .

– شرب كميات كافية من الماء حتى لو كان الجو بارداً من المهم شرب الكمية الموصى بها من السوائل خلال كل موسم من فصول السنة، لأن السوائل الكافية تساعد على تليين الفضلات البشرية، وتساعد الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي، وتلعب دورًا حيويًا في تفكيك العناصر الغذائية وامتصاصها.

الحصول على قسط كاف من النوم النوم جزء لا يتجزأ من صحة الأمعاء، لأنه يرتبط بزيادة البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وكذلك تقليل هرمون التوتر“الكورتيزول”.

استمتع بنظام غذائي متنوع في الشتاء حافظ على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور للمساعدة في دعم وظيفة الأمعاء والمناعة بشكل أفضل.

هناك العديد من الأطعمة الشتوية التي يمكن أن تدعم صحة الأمعاء، مثل الثوم الذي ينتج الأليسين، ويرتبط بدعم خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة الفيروسات، وكذلك لحم الديك الرومي والشوكولاتة الداكنة.

صحة الأمعاء تدعم جهاز المناعة تعد صحة الأمعاء الجيدة ضرورية لدعم نظام المناعة لدينا، حيث أن ما يقرب من 70٪ من الخلايا المناعية لدينا موجودة في أمعائنا.

تجنب التوتر ولا يؤثر التوتر على الصحة العقلية فحسب، بل يؤثر أيضًا على قدرة الجسم على محاربة مسببات الأمراض. يمكن أن تؤدي زيادة إنتاج هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، إلى تلف الأمعاء، لذلك من المهم تجنب التوتر للحفاظ على صحة الأمعاء.