الفراشات تُلهم العلماء

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- Khaberni) خبرني - في دراسة حديثة أجراها باحثو جامعة إلينوي الأمريكية، والمستوحاة من النظام البصري للفراشة، طوّر الباحثون مستشعر تصوير قادراً على الرؤية في نطاق الأشعة فوق البنفسجية.
ويستخدم تصميم المستشعر، الثنائيات الضوئية والبلورات النانوية، القادرة على تصوير أطوال موجية مختلفة في نطاق الأشعة فوق البنفسجية. وباستخدام التوقيعات الطيفية للعلامات الطبية الحيوية، فإن التقنية الجديدة قادرة على التمييز بين الخلايا السرطانية والطبيعية بنسبة ثقة تصل إلى 99 %.
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