الفراشات تُلهم العلماء

ويستخدم تصميم المستشعر، الثنائيات الضوئية والبلورات النانوية، القادرة على تصوير أطوال موجية مختلفة في نطاق الأشعة فوق البنفسجية. وباستخدام التوقيعات الطيفية للعلامات الطبية الحيوية، فإن التقنية الجديدة قادرة على التمييز بين الخلايا السرطانية والطبيعية بنسبة ثقة تصل إلى 99 %.

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