3 شهداء و6 إصابات منها ثلاث خطيرة برصاص الاحتلال في أبو ديس شرق القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-استشهد، صباح اليوم الاحد، ثلاثة شبان وأصيب ستة آخرون ثلاثة منهم بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان.

وأضافوا أن قوات الاحتلال احضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل، وهو نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما).

وأظهر مقطع فيديو قيام قوات الاحتلال بحمل جثمان الشهيد حلبية الذي ارتقى داخل المنزل المحاصر، بواسطة الجرافة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشابين موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، ومهند أحمد عفانة (20 عاما)، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، فيما أصيب ستة آخرون، بينهم ثلاثة بجروح حرجة، وجرى نقل اثنين إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

واعلنت مدرستا بنات أبو ديس والمعهد العربي عن تعطيل

الدوام الوجاهي في البلدة وتحويله الى دوام عن بعد حرصا على سلامة الطلبة، وحدادا على روحي الشهيدين.

يتبع...