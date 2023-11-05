30 يوما على الحرب على غزة... الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم المغازي وعدد الشهداء يرتفع إلى 9500

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب على غزة، يومها الـ30، وسط تكثيف جيش الاحتلال غاراته العنيفة على القطاعن مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9500 شهيد، مؤكدة أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا.

وواصلت إسرائيل قصف المدنيين، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم المغازي خلّفت 51 شهيدا، كما استمرت في استهداف المستشفيات ومراكز إيواء النازحين.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي سياق متصل،

شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على محيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر.

كما انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 شهداء، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات الاحتلال في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.

يتبع...









