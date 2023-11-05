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الموجز ز ز 55

11/5/2023 2:23:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) -دخلت الحرب على غزة، يومها الـ30، وسط تكثيف جيش الاحتلال غاراته العنيفة على القطاعن مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.

والحصيلة الغير نهائية تعلن ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9500 شهيد،

-جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي خلفت 51 شهيدا

-استشهاد،
الشابين نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما). بعد محاصرة منزله وموسى ضياء موسى زعرور (22 عاما) خلال مواجهات اندلعات
مع قوات الاحتلال في بلدة ابو ديس شرق القدس المحتلة

-كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد حابس دبابسة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها بلدة نوبا شمال غرب الخليل

مظاهرات حاشدة في
واشنطن ولندن وباريس وبرلين دعما للفلسطينيين ووقف الحرب على غزة- (صور وفيديو)


توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة

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