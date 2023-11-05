الموجز ز ز 55

(MENAFN
- Palestine News Network )
-دخلت الحرب على غزة، يومها الـ30، وسط تكثيف جيش الاحتلال غاراته العنيفة على القطاعن مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.
والحصيلة الغير نهائية تعلن ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9500 شهيد،
-جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي خلفت 51 شهيدا
-استشهاد،
الشابين نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما). بعد محاصرة منزله وموسى ضياء موسى زعرور (22 عاما) خلال مواجهات اندلعات
مع قوات الاحتلال في بلدة ابو ديس شرق القدس المحتلة
-كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد حابس دبابسة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها بلدة نوبا شمال غرب الخليل مظاهرات حاشدة في
واشنطن ولندن وباريس وبرلين دعما للفلسطينيين ووقف الحرب على غزة- (صور وفيديو)
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة
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