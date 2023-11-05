صور- مظاهرات حاشدة في واشنطن ولندن وباريس وبرلين دعما للفلسطينيين ووقف الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN- نظم آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين مسيرات في واشنطن وعواصم وعدة مدن في أوروبا كلندن وبرلين وباريس،وأمستردام اليوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بعد أسبوع كثف فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع.

ففي واشنطن خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع وهم يهتفون“تحيا فلسطين!” و”وقف إطلاق النار الآن!”.

وجاء آلاف المتظاهرين إلى المدينة على متن الحافلات والسيارات من خارج الولاية، بما في ذلك مناطق بعيدة مثل جورجيا.

واشنطن العاصمة هي أحدث مدينة تشهد مسيرات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين، إذ نظم مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم مظاهرات في الأسبوع الماضي، بما في ذلك احتجاجات حاشدة في لندن واسطنبول ومدن أخرى.

وشهدت المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة أيضًا مسيرات، بما في ذلك لوس أنجليس وسان فرانسيسكو وبوسطن وشيكاغو ونيويورك ومدن أخرى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشودا كبيرة من المحتجين في ميدانين هما أوكسفورد وبيكاديللي قبل أن تسير نحو ميدان ترفلغار وتتجمع فيه.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها“الحرية لفلسطين” وهتفوا“أوقفوا إطلاق النار الآن” و”بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون”.

وحملت مجموعة من المتظاهرين دمية من القماش تمثل طفلاً ميتاً قُتل خلال حملة القصف الإسرائيلية.

وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالي الذي تشهد فيه العاصمة البريطانية مسيرة كبيرة لدعم الفلسطينيين.

وقدرت شرطة العاصمة أن حوالي 30 ألف شخص شاركوا في المسيرة في وسط لندن السبت.

وقالت إنها اعتقلت 11 شخصا، من بينهم شخص رفع لافتة اعتبرت أنها يمكن أن تحرض على الكراهية.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، أن تنظيم احتجاجات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو يوم لإحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين ونزاعات لاحقة، سيكون“استفزازيا وغير لائق”.

ونُظمت تظاهرات تضامن مع الفلسطينيين في مدن بأنحاء المملكة المتحدة السبت، من بينها شيفيلد ومانشستر وغلاسكو حيث لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

تظاهرات في باريس ومدن أخرى

وفي فرنسا، شارك آلاف الأشخاص في مسيرات دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، السبت.

ففي باريس، ناهز عدد المشاركين بحسب الشرطة 19 ألف متظاهر لوحوا بالأعلام الفلسطينية ورفع بعضهم لافتات كتب عليها“الحرية لفلسطين”.

وإلى جانب شعارات الدعم لغزة، هتف المتظاهرون“قاطعوا إسرائيل” و”إسرائيل دولة إرهابية”.

ولم تحظر الشرطة هذه التظاهرة التي دعت إليها جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية، لكنها ذكّرت مسبقا بأنها لن تتسامح مع“أي تجاوز”.

وتم الإعلان عن نحو أربعين تجمعا آخر في جميع أنحاء فرنسا.

وفي ليون خصوصا، جمعت تظاهرة تحت الأمطار الغزيرة حوالي 5000 شخص بحسب المحافظة، وسار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها“رفع الحصار الإجرامي عن غزة، الحرية لغزة”.

وفي مونبلييه بجنوب فرنسا، نظمت تظاهرة شارك فيها نحو 1750 شخصا بحسب المحافظة.

وفي ستراسبورغ بشرق البلاد، شارك 1500 شخص بحسب الشرطة في مسيرة على وقع هتافات“إسرائيل إرهابية، (الرئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ”.

آلاف المتظاهرين في ألمانيا

وفي العاصمة الألمانية برلين، تظاهر آلاف الأشخاص، السبت، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات:“أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”تحيا فلسطين”، و”غزة، غزة”، و”فلسطين حرة حرة”.

وشارك نحو 17 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا اليوم السبت.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن مشاركتهم في هذه المظاهرة كان يبلغ بالأساس 1000 شخص فقط.

وفي مدينة مونستر غربي ألمانيا، خرج ما يصل إلى 400 شخص تأييدا لحقوق الفلسطينيين، ووصفت الشرطة المسيرة بأنها مضت بشكل سلمي إلى حد كبير. ومضى الموكب من محطة السكك الحديدية الرئيسية إلى قلب المدينة.

كذلك، سارت مسيرة قبالة محطة القطارات الرئيسية في مدينة دويسبورغ غربي ألمانيا.

هولندا..

مظاهرة تخللها تمثيل في الشارع يحاكي مقتل أطفال غزة

من جهتها شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، تظاهرة ضد إسرائيل تخللها تمثيل يحاكي مقتل الأطفال الفلسطينيين جراء الهجمات على غزة.

واجتمع أعضاء مجموعة تدعى“بليند” (أعمى) في ساحة دام بأمستردام، وقاموا بتمثيل الألم الذي يعيشه أهل غزة وكيف يتعرض أطفالهم للقتل.

وبدأت التظاهرة برفع أصوات صفارات الإنذار والطائرات، واستلقى أعضاء المجموعة على الأرض بتأثير صوت القنابل ثم بحثوا عن الأطفال القتلى في إطار التمثيل.

كما صرخ أعضاء المجموعة وهم يرفعون قطعًا من القماش الأبيض تمثل أجساد أطفال ملفوفة في أكفان، وصففوا القطع جنبًا إلى جنب ووضعوا عليها زهور القرنفل البيضاء.

وارتدى المشاركون سترات كتب عليها“الولايات المتحدة الأمريكية” و”الاتحاد الأوروبي” و”بريطانيا” و”الإنسانية” وعصبوا أعينهم احتجاجا على الصمت حيال قتل الأطفال في غزة.

(وكالات)