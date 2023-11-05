استشهاد شاب وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال في نوبا شمال غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- استشهد شاب متأثرا بإصابته، وأصيب شقيقه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة نوبا، شمال غرب الخليل.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بلدة نوبا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما ادى الى إصابة الشاب احمد حابس دبابسة (22 عاما) برصاصة في البطن، وشقيقه محمود، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحمد.
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