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استشهاد شاب وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال في نوبا شمال غرب الخليل

11/5/2023 2:23:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- استشهد شاب متأثرا بإصابته، وأصيب شقيقه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة نوبا، شمال غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بلدة نوبا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما ادى الى إصابة الشاب احمد حابس دبابسة (22 عاما) برصاصة في البطن، وشقيقه محمود، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحمد.



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