شهيدان و6 إصابات برصاص الاحتلال في أبو ديس شرق القدس

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد، صباح اليوم الاحد، شابان وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.



وقال شهود عيان لمراسل "وفا " إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان.



وأضافوا أن قوات الاحتلال احضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل.



وأظهر مقطع فيديو قيام قوات الاحتلال بحمل جثمان الشهيد الذي ارتقى داخل المنزل المحاصر، بواسطة الجرافة، التي هدمت أجزاء من المنزل.



وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.

