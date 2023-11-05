الامن العام : وفاة شاب بحادث دهس
التاريخ
11/5/2023 2:21:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعرض شاب اربعيني الى حادث دهس في منطقة الرصيفة، ما ادى الى وفاته.
وفي التفاصيل قال ضابط غرفة عمليات ادارة السير المركزية الاحد، ان شاب اربعيني كان يتواجد داخل ساحة اصطفاف وخلال وقوفه ما بين مركبتين تعرض للدهس من قبل احد السائقين بسبب عدم اخذ الاحتياطات المرورية، ما أدى الى وفاته.
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