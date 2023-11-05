الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت فجار في بيت لحم
التاريخ
11/5/2023 2:21:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مواطنا فلسطينيا من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اياد محمود طقاطقة (36 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وفا
MENAFN05112023000208011052ID1107373675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.