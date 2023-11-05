قصف إسرائيلي يستهدف مركزا للشرطة بخان يونس

قصف إسرائيلي يستهدف مركزا للشرطة بخان يونس
التاريخ
11/5/2023 2:21:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف مركزا للشرطة في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي القطاع، مشيرا إلى استهداف زوارق حربية إسرائيلية شاطئ خان يونس أيضا.
وكانت كتائب القسام، قد أعلنت أن مقاتليها دمروا خلال الاشتباكات الليلية دبابتين من القوة المتوغلة شرقي خان يونس بعد إيقاعها في كمين واستهدافها بقذائف "الياسين 105".
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