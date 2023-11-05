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قصف إسرائيلي يستهدف مركزا للشرطة بخان يونس

11/5/2023 2:21:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف مركزا للشرطة في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي القطاع، مشيرا إلى استهداف زوارق حربية إسرائيلية شاطئ خان يونس أيضا.
وكانت كتائب القسام، قد أعلنت أن مقاتليها دمروا خلال الاشتباكات الليلية دبابتين من القوة المتوغلة شرقي خان يونس بعد إيقاعها في كمين واستهدافها بقذائف "الياسين 105".




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