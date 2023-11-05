وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء
التاريخ
11/5/2023 2:21:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية اليوم الاحد، عن توفر عدد من الشواغر الوظيفية ، كما دعت مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.
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