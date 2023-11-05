ماسك يعلق على الخلاف بين زيلينسكي وزالوجني بإشارة واحدة

MENAFN - Al Wakeel News)نشر الملياردير إيلون ماسك، علامة تعجب "!"، خلال رده على منشور لرجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي أعلن فيه عن نزاع مفتوح بين فلاديمير زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.



قبل ذلك كتب ساكس على شبكة التواصل الاجتماعي X أن "زيلينسكي وزالوجني ينتقدان بعضهما البعض علانية في الصحافة"، وجاء تعليق ماسك على ذلك بعلامة واحدة فقط -"!".



في وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.



وقال: "وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل من جانب قواتنا".



من جانبه، اضطر زيلينسكي يوم أمس، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصلت إلى كييف، إلى تبرير مقال الجنرال، قائلا إن "الطريق ليس مسدودا". ويرى زيلينسكي، أن حل المشاكل التي تواجه القوات الأوكرانية يكمن في توريد مقاتلات إف-16.



في ذات الوقت، قال إيغور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، في لقاء تلفزيوني، إنه لم يكن جديرا بقائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، إبلاغ وسائل الإعلام الغربية بحقيقة الوضع على الجبهة.



وفي تعليقه على الموضوع شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن الكرملين لا يوافق على كلمات قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني بأن النزاع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.



وأضاف بيسكوف: "لا، لم يصل الأمر إلى طريق مسدود. روسيا تواصل بشكل مطرد تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة. يجب تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لهذه العملية".



روسيا اليوم