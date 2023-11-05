Sunday, 05 November 2023 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشاد تستدعي القائم بالأعمال في إسرائيل

11/5/2023 2:21:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الخارجية التشادية إنها استدعت القائم بالأعمال في إسرائيل للتشاور بسبب اغتيال المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

فيما استدعت دول اخرى السفير الاسرائيلي احتجاجا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من استهداف للمدنيين في غزة وتصعيد العدوان الغاشم على القطاع .


MENAFN05112023000208011052ID1107373670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث