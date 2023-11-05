تشاد تستدعي القائم بالأعمال في إسرائيل

تشاد تستدعي القائم بالأعمال في إسرائيل
التاريخ
11/5/2023 2:21:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الخارجية التشادية إنها استدعت القائم بالأعمال في إسرائيل للتشاور بسبب اغتيال المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
فيما استدعت دول اخرى السفير الاسرائيلي احتجاجا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من استهداف للمدنيين في غزة وتصعيد العدوان الغاشم على القطاع .
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