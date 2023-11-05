Sunday, 05 November 2023 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام : مقتل 9 جنود لقوات الاحتلال وتدمير 24 آلية عسكرية

11/5/2023 2:21:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس"، فجر الأحد، عن تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية وقتل 9 جنود لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت كتائب القسام عبر موقعها الرسمي على طبيق "تلغرام"، إنّ مقاتلي القسام دمروا آليتين جنوب تل الهوا، ودبابة بمضاد دروع جنوب تل الهوا، ودبابة غرب بيت لاهيا، و20 دبابة وآلية في الشاطئ والشيخ رضوان.
كما استهدف مقاتلي القسام 5 جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة، ومقتل 4 جنود من جفعاتي باشتباكات متفرقة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05112023000208011052ID1107373669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث