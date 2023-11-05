القسام : مقتل 9 جنود لقوات الاحتلال وتدمير 24 آلية عسكرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس"، فجر الأحد، عن تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية وقتل 9 جنود لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت كتائب القسام عبر موقعها الرسمي على طبيق "تلغرام"، إنّ مقاتلي القسام دمروا آليتين جنوب تل الهوا، ودبابة بمضاد دروع جنوب تل الهوا، ودبابة غرب بيت لاهيا، و20 دبابة وآلية في الشاطئ والشيخ رضوان.
كما استهدف مقاتلي القسام 5 جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة، ومقتل 4 جنود من جفعاتي باشتباكات متفرقة.
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