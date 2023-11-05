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وفاة مواطن اثر حريق منزل في عمان - صورة

11/5/2023 2:21:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت فرق الإطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان صباح اليوم مع حريق شب داخل منزل في منطقة المدينة الرياضية.


حيث عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ، حيث نتج عنه وفاة شخص اثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم وتم اخلائه الى المستشفى وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.




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