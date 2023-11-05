وفاة مواطن اثر حريق منزل في عمان - صورة

حيث عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ، حيث نتج عنه وفاة شخص اثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم وتم اخلائه الى المستشفى وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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