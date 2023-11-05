وفاة مواطن اثر حريق منزل في عمان - صورة
التاريخ
11/5/2023 2:21:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت فرق الإطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان صباح اليوم مع حريق شب داخل منزل في منطقة المدينة الرياضية.
حيث عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ، حيث نتج عنه وفاة شخص اثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم وتم اخلائه الى المستشفى وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
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