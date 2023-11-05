ابو سعدة من غزة لبرنامج الوكيل: الأردن ومصر وقفوا سداً منيعاً أمام محاولات التهجير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في قطاع غزة الدكتور مخيمر أبو سعدة، إنه لم يسلم لا شجر ولا بشر من عدوان الاحتلال المستمر منذ 30 يوماً على القطاع، والذي طال كل مناحي الحياة.



وبيّن سعدة من منطقة خان يونس لـ " برنامج الوكيل عبر راديو هلا" أن ليلة أمس السبت كانت صعبة على منطقة خان يونس، حيث حاولت آليات الاحتلال الإسرائيلية التوغل شرق خان يونس، وتم التصدي لها من المقاومة، كما قام الاحتلال بالقصف من خلال الزوارق التي أطلقت النار على طول الطريق الساحلي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.



وأشار إلى أن عدوان الاحتلال على خان يونس أمس يضاف إلى المجازر التي ارتكبت في منطقة المغازي، حيث أُطلقت الصواريخ على تجمع سكني، وارتقى أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى في مجزرة مخيم المغازي.



ونوه إلى أن قوات الاحتلال في اليوم 13 من تشرين الأول الماضي طلبت من سكان غزة النزوح جنوباً، مضيفاً أن مئات الآلاف نزحوا، وقدر عددهم بحوالي 800 ألف نسمة، وبقي قرابة 400 ألف نسمة متواجدين في الشمال لم يتمكنوا من المغادرة.



وأكد سعدة أنه خلال الايام الماضي، كانت هناك محاولات للخروج للجنوب عبر طريقي صلاح الدين والرشيد / طريق البحر، لكن القصف أجبر السكان على العودة.

وأشار إلى أن هناك حديث عن السماح للمواطنين المغادرة جنوباً ضمن ساعات محددة، لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤكد ذلك، قائلا:" إنه في مثل هذه الأوضاع فان الاحتلال هو من يتحكم بحياة الناس"، وهناك حديث عن وجود هدنة لمدة ساعات فقط لخروج المواطنين من الشمال والذهاب جنوباً.



وشدد على أن دفع أكثر من 1.5 مليون غزي إلى خان يونس ورفح، يشكل ضغطاً كبيراً على مراكز الإيواء، حتى أصبح الكثير ينامون بالشارع.



وحول ادخال المساعدات والمواد الاغاثية والمحروقات قال ابو سعدة إن ما دخل الى الان من شاحنات اغاثية على القطاع لا يفي بالحد الأدنى، مؤكداً أن القطاع يحتاج يومياً أكثر من 400 شاحنة، مضيفاً أنه كان هناك محاولة من قبل وزير الخارجية الأمريكي لتفعيل هدنة لإدخال الوقود لتشغيل المستشفيات التي توقفت عن الخدمة، غير أن الاحتلال اشترط إطلاق سراح محتجزين مقابل دخول الوقود وهو الأمر الذي لن تقبل به حماس.



وأضاف أن الكثير من المخابز أُقفلت بسبب نفاذ الوقود، واصبح المواطنون في غزة يديرون حياتهم الآن بالطرق البدائية.



وحول دور أمريكا في الضغط على مصر لإدخال الغزيين الى سيناء، أشار إلى أن الاحتلال حاول ترحيل الفلسطينيين الى مصر، ولكن مصر والأردن وقفت سداً منيعاً أمام هذه المحاولات، والآن بعد أن طُلب من الغزيين التوجه إلى جنوب وادي غزة يبدو أن هناك محاولات لتجميع المواطنين في الجنوب الى حين الانتهاء من العمليات القتالية التي تحدث في شمال القطاع.



وحول مستوى وتيرة القصف على القطاع، أكد أن القصف مازال مرعبا، لكن بعض الاحيان يهدأ القصف الجوي لصالح توفير مساحة لتحرك الآليات العسكرية التي تتوغل ببعض المناطق الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية.



وأكد أن المناطق التي وصلت إليها آليات الاحتلال خلال توغلها باتت بدون سكان بنسبة 100%، إلا أن فيها نشاط وتحرك كبير من قبل المقاومين الذين ينفذون عملياتهم هناك.

وعرج على أن الخسائر الإسرائيلية في صفوف الجنود والضباط والمعدات كبيرة جداً، وما ينشره الإعلام العبري غير حقيقي عن حجم الخسائر حتى لا يزيد الضغط الداخلي على حكومة نتنياهو.