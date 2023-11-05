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تعليق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر

11/5/2023 2:21:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علقت حماس إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية.
وقال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس: "لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية".


وأكد مصدر أمني مصري لوكالة فرانس برس أنه: "لم يصل أي مصاب أو حامل جواز سفر أجنبي إلى معبر رفح المصري".


وأضاف أن الحركة توقفت "بعد قصف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين إلى المعبر".


وأشارت مصادر في حماس إلى أن إسرائيل رفضت السماح بمغادرة العديد من الجرحى إلى مصر والذين وردت أسماؤهم في القائمة المرسلة إلى السلطات المصرية.


وأكد الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قصف سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، قائلا إنها كانت تنقل عناصر من حركة حماس، لكن الحركة نفت ذلك. وأدى القصف إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة 60 آخرين.


وتم منذ الأربعاء إجلاء مئات من الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي بلا هوادة منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر

كما تسنى نقل عشرات الجرحى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية حيث يتم علاجهم في مؤسسات مختلفة في سيناء.


وأدى القصف الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد ما يقرب من 9500 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم 3900 طفل، وإصابة الآلاف.

روسيا اليوم


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