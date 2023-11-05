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الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من بيرزيت وبلعين

11/5/2023 2:21:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 14 فلسطينيا من بلدتي بيرزيت، وبلعين، في محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت علاء عميد أبو عواد، ومحمد أحمد حسن عبيد، والصحفي أمير أبو عرام، ويونس طالب شعلان، ومصعب إبراهيم سعيد، من بلدة بيرزيت، شمال رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت سامر محمد سمارة، وعبد الهادي سمارة، وطه إبراهيم ياسين، ونشمي محمد أبو رحمة، وأحمد محمد أبو رحمة، ومحمد حمد، وحمزة راضي ياسين، ومحمود عيسى أبو رحمة، وقصي فلاح أبو رحمة، من بلدة بلعين، غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.




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