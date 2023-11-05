أسعار النفط تنخفض أكثر من 2 بالمئة مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط

(MENAFN
) انخفضت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 2 بالمئة بنهاية تداول يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر, ويرجع ذلك إلى تلاشي المخاوف المتعلقة بالتوترات في الشرق الأوسط. في الوقت ذاته، زادت البيانات الوظيفية الأخيرة في الولايات المتحدة من توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأمريكي، قد انتهى من دورة تشديد السياسة النقدية.
كما شهدت عقود النفط الخام برنت انخفاضًا كبيرًا بقيمة 1.92 دولار، أو 2.3 في المئة، لتستقر عند 84.89 دولار للبرميل. وسجلت عقود النفط الخام الأمريكي الخام غرب تكساس انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 1.95 دولار، أو 2.4 في المئة، لتغلق عند 80.51 دولار للبرميل. وقد أدى هذا الاتجاه الهابط إلى انتهاء الأسبوع بخسائر تجاوزت ستة في المئة في كلا السوقين.
كذلك أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت في نفس اليوم أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر مما كان متوقعًا في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، أظهر تضخم الأجور علامات على تباطؤ، مشيرًا إلى تدهور ظروف سوق العمل. هذه البيانات قويت المزيد من الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد لا يجد ضرورة لرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
في حين أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه الأخير الذي عُقد قبل بضعة أيام فقط. وفي الوقت نفسه، اختار مصرف إنجلترا الحفاظ على أعلى مستوى لأسعار الفائدة في خمسة عشر عامًا. وقدمت هذه الاستقرارات في السياسة دعمًا لأسعار النفط، ونتيجة لذلك، عادت بعض طموحات المخاطرة إلى الأسواق.
وأظهر استطلاع خاص أجرته القطاع الخاص في الصين أن نشاط قطاع الخدمات شهد زيادة طفيفة في نموه في أكتوبر. ومع ذلك، تعوضت هذه الزيادة بتباطؤ في المبيعات، مما جعلها أبطأ وتيرة منذ عشرة أشهر. علاوة على ذلك، تجمدت أنشطة التوظيف مع انخفاض الثقة في الأعمال. وقد ساهمت هذه العوامل في تعقيد المشهد العام الذي يؤثر على أسعار النفط.
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