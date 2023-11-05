النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) أغلقت أسعار النفط على انخفاض بلغ أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، في حين أثارت بيانات الوظائف توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بلغ 1.92 دولارا لتغلق عند 84.89 دولارا للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولارا لتصل إلى 80.51 دولارا للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي انخفض كلا الخامين القياسيين أكثر من 6 بالمئة. وفي سياق التوتر في منطقة الشرق الأوسط، حذر حسن نصر الله زعيم حزب الله، الذي تحدث للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، يوم الجمعة من احتمال نشوب صراع أوسع في المنطقة، لكنه لم يقر بفتح جبهة أخرى على حدود إسرائيل مع لبنان. ومع أن أسواق النفط تأخذ هذا الصراع في الحسبان، ألا أنه لا يمثل حدثًا مؤثراً بشكل كبير على العرض والطلب. وفي سياق آخر، أظهرت البيانات الرسمية في الولايات المتحدة أن نمو الوظائف تباطأ بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر، في حين تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار ظروف سوق العمل. وعززت البيانات وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر من ذلك، حيث أبقى البنك أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 15 عامًا، مما دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا تنخفض في ظل مخزونات مرتفعة وطقس معتدل
تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع، لكنها ظلت عند أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر، إذ أثارت المخاطر الجيوسياسية مخاوف السوق على الرغم من بلوغ المخزونات ذروتها، وبداية معتدلة لفصل الشتاء. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 4.2 بالمئة ليصل إلى 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. ومع بدء تضاؤل المخاوف من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، يتجه التركيز مرة أخرى إلى مستويات التخزين التي تقترب من أعلى مستوياتها، في حين أن مناطق شمال آسيا تستقبل موسم الشتاء بدرجات حرارة معتدلة نسبياً، وقد يستمر هذا الوضع حتى يصبح الطلب على التدفئة كافيا لزيادة الطلب، وقد لا يحدث هذا على الأرجح حتى الربع الأول من العام القادم. وفي أوروبا، ظلت أساسيات السوق مستقرة إلى حد ما، مع امتلاء المخزون تقريباً، وتراكم الشحنات المعروضة في الاسواق، واحتفاظ الأسعار بعلاوة المخاطر بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب على التدفئة خلال فصل الشتاء. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 1 بالمئة يوم الجمعة مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في منتصف نوفمبر الجاري، وارتفاع كميات الغاز المتدفقة إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات شبه قياسية.
إعداد: مؤسسة العطية.
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