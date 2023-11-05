خبراء يطرحون رؤى وحلولًا جديدة في الندوة الإقليمية لأفغانستان من جورجتاون قطر

(MENAFN
- BLJ Worldwide) - ندوة إقليمية محورية تنظمها جامعة جورجتاون في قطر تجدد الأمل في إيجاد حلولٍ جديدة للتحديات المعقدة في أفغانستان
تقيم جامعة جورجتاون في قطر في يوم 11 نوفمبر "الندوة الإقليمية لأفغانستان: مواجهة المأزق" التي تقدم منبرًا لتبادل الأفكار والحوار الهادف بين الخبراء والباحثين والممارسين من جميع أنحاء العالم. تهدف هذه الندوة المفتوحة للجمهور، وهي إحدى فعاليات سلسلة "حوارات" التي أطلقتها الجامعة، إلى تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه أفغانستان والمناطق المجاورة لها، وتسعى إلى طرح وجهات نظر جديدة وصياغة حلولٍ مستدامة لها.
فمنذ أن استعادت حركة طالبان السلطة في عام 2021، تحولت العلاقة بين أفغانستان والمجتمع الدولي إلى علاقة معقدة ومتوترة وشكلت مأزقًا ستدور حوله مناقشات الندوة التي يستعرض فيها الأكاديميون والخبراء على الأرض تلك التحديات على العديد من الأصعدة مثل قدرة وسائل الإعلام على الصمود، ومشكلات التعليم، وتغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية.
حول هذه الندوة التي يشرف مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالجامعة على تنظيمها علقت زهرة بابار، المدير المشارك لشؤون البحوث في المركز، بقولها: "تقدم الندوة فرصة نادرة لاستشراف جهود صناع القرار والأطراف المعنية ومشاركة عموم الجمهور لتبادل الخبرات والمعلومات والآراء. ونأمل أن تساهم مختلف وجهات النظر التي ستطرحها الندوة في إلقاء الضوء على التحديات الحالية، وصياغة مسارات جديدة لمستقبل أفغانستان تساعد على الخروج من المأزق الحالي".
يشارك في جلسة بعنوان "أفغانستان كما يتخيلها الأفغان" الدكتور داود عزمي، وهو صحفي بارز وأكاديمي حائز على جوائز، وعمل سابقًا محررًا في هيئة الإذاعة البريطانية ورئيس مكتبها في كابول، والدكتورة بروانا فياض، وهي باحثة وشاعرة أفغانية تعمل زميلًا باحثًا في جامعة كامبريدج.
من جانبه، يتحدث علي محمد لطيفي، وهو صحفي دولي مرشح لجائزة إيمي ومحرر الشأن الآسيوي في "ذا نيو هيومانيتاريان" ومراسل قناة الجزيرة الإنجليزية في كابول، عن تجربته في جلسة بعنوان " التقارير الإخبارية من مناطق النزاع: قدرة وسائل الإعلام في أفغانستان على الصمود".
وفي جلسة نقاشية بعنوان "تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية" تتحدث عن خبراتها سعادة السفيرة أندرولا كامينارا، السفيرة السابقة للاتحاد الأوروبي في جمهورية باكستان الإسلامية التي انضمت لأسرة جامعة جورجتاون في قطر بترتيب خاص لخبراتها الدبلوماسية المتميزة، بالإضافة إلى الدكتور محمد عصام ميار الذي نشر العديد من الأبحاث والدراسات العلمية ومن بينها تحليلات استراتيجية لمعالجة تغير المناخ والحد من احتمالات الجفاف في أفغانستان.
يتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي بعنوان "سيمفونية الشجاعة" يسلط الضوء على القصص والحكايات الإنسانية، ويعقب العرض ندوة نقاشية مستفيضة بمشاركة السيدة بيث مندلسون، مخرجة الفيلم والمنتجة التنفيذية لأخبار أفغانستان في إذاعة صوت أمريكا، ورانا قرزقاز، مخرجة أفلام حازت على العديد من الجوائز وأستاذ مشارك في مجال الإعلام والاتصال بجامعة نورثويسترن في قطر.
ستكون الجلسات النقاشية مصحوبة بترجمة فورية إلى اللغة العربية. للاطلاع على البرنامج الكامل وللتسجيل، يرجى زيارة رابط المؤتمر:
-انتهى-
MENAFN05112023004121015981ID1107373108
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.