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الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

11/5/2023 1:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا من وادي الفارعة جنوب طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر بلال محمد كامل عوايصة (25 عاماً) بعد مداهمة منزل ذويه جنوب طوباس.
وفا




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