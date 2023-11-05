الاحتلال يعتقل شابا من طوباس
التاريخ
11/5/2023 1:09:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا من وادي الفارعة جنوب طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر بلال محمد كامل عوايصة (25 عاماً) بعد مداهمة منزل ذويه جنوب طوباس.
وفا
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