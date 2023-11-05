حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الاقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنشر أسماء 345 قتيلا بصفوفه، سقطوا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

يأتي الإعلان عن الحصيلة الجديدة، عقب كشف الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن مقتل 4 جنود إضافيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 3 منهم يتبعون للواء "جفعاتي"، وهو أحد ألوية المشاة ذات القبعات الأرجوانية، والرابع من وحدة "شالداغ" المختصة بالرصد وجمع المعلومات.

وترتفع هذه الحصيلة يوميا، بفعل الاشتباك المباشر مع مجاهدي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وغيرها من الفصائل الفلسطينية، في عدد من المحاور في شمال قطاع غزة.

روسيا اليوم