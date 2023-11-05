حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الاقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنشر أسماء 345 قتيلا بصفوفه، سقطوا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.
يأتي الإعلان عن الحصيلة الجديدة، عقب كشف الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن مقتل 4 جنود إضافيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 3 منهم يتبعون للواء "جفعاتي"، وهو أحد ألوية المشاة ذات القبعات الأرجوانية، والرابع من وحدة "شالداغ" المختصة بالرصد وجمع المعلومات.
وترتفع هذه الحصيلة يوميا، بفعل الاشتباك المباشر مع مجاهدي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وغيرها من الفصائل الفلسطينية، في عدد من المحاور في شمال قطاع غزة.
روسيا اليوم
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