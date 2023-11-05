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بلينكن سيزور تركيا اليوم وغدا لبحث التطورات في غزة

11/5/2023 1:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس السبت، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور تركيا اليوم وغدا في إطار جولة في الشرق الأوسط بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية وواشنطن بوست .




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