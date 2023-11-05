بلينكن سيزور تركيا اليوم وغدا لبحث التطورات في غزة
التاريخ
11/5/2023 1:09:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس السبت، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور تركيا اليوم وغدا في إطار جولة في الشرق الأوسط بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية وواشنطن بوست .
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