بيان صادر عن سرايا القدس
التاريخ
11/5/2023 1:09:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت "آليات العدو التي حاولت التقدم شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون".
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