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إصابة شاب واعتقال 9 بعد اقتحام الاحتلال مدينة جنين

11/5/2023 1:09:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب واعتقل 9 مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين.
وأفاد مصدر، بأن شابا أصيب بالرصاص في ساقه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي من المدينة، كما اعتقلت من الحي الأسير المحرر محمد شهاب الصانوري من منزله، والشاب مجد ناصر الجزرة من جبل أبو ظهير.
كما اعتقلت المواطن الفلسطيني وليد جلامنة ونجليه صهيب وقتيبة وحطمت محتويات منزله في حي خروبة، والمواطن الفلسطيني أبو عدي الشيخ واعتدت على نجله محمد بالضرب، واعتقلت أحمد أيمن جمعة، واحمد وليد جلبوني، وقصي الهصيص.
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت أحياء جبل أبو ظهير، وخروبة، والمراح، وواد عز الدين في المدينة، ونشرت القناصة على أسطح عدد من المنازل، وانتشرت وحدات خاصة في الأحياء.
كما هدمت جرافات الاحتلال دوارا في المدينة، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، ودفعت بتعزيزات جديدة.
وقررت تربية جنين تأخير الدوام حتى الساعة التاسعة صباحا بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وفا

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