استشهاد أبو شادي صاحب أشهر محل حلويات في غزة بقصف الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد أبو شادي، بائع الحلويات الشهير في حي الزيتون جنوب قطاع غزة، في قصف الاحتلال الاسرائيلي، أدى إلى استشهاد العشرات في المنطقة.
وقال مفلح أبو عياش، أحد سكان حي الزيتون، إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف مباني سكنية في المنطقة، مما أسفر ذلك عن عشرات الشهداء والجرحى.
وأضاف: "كان من بين هؤلاء صاحب أكبر وأشهر محل حلويات في حي الزيتون أبو شادي"، الذي اشتهر ببيع منتجاته، خاصة الكنافة النابلسية، بسعر مخفض أو حتى مجانا لمن لا يملك المال.
وتابع أبو عياش أن: "القصف طال منزل أبو شادي مما أدى لاستشهاده مع عدد من أبنائه وأحفاده، وتسبب في إصابة آخرين من العائلة".
وأوضح أن "أبو شادي معروف في حي الزيتون منذ أكثر من 50 عاما، وكان الناس يقفون على محله بالطوابير للحصول على أشهى الحلويات من دون أن يشغلوا بالهم بثمنها، لأنه كان يرضى بأي مبلغ يدفعه له.
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