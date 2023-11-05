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استشهاد أبو شادي صاحب أشهر محل حلويات في غزة بقصف الاحتلال

11/5/2023 1:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد أبو شادي، بائع الحلويات الشهير في حي الزيتون جنوب قطاع غزة، في قصف الاحتلال الاسرائيلي، أدى إلى استشهاد العشرات في المنطقة.


وقال مفلح أبو عياش، أحد سكان حي الزيتون، إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف مباني سكنية في المنطقة، مما أسفر ذلك عن عشرات الشهداء والجرحى.


وأضاف: "كان من بين هؤلاء صاحب أكبر وأشهر محل حلويات في حي الزيتون أبو شادي"، الذي اشتهر ببيع منتجاته، خاصة الكنافة النابلسية، بسعر مخفض أو حتى مجانا لمن لا يملك المال.


وتابع أبو عياش أن: "القصف طال منزل أبو شادي مما أدى لاستشهاده مع عدد من أبنائه وأحفاده، وتسبب في إصابة آخرين من العائلة".

وأوضح أن "أبو شادي معروف في حي الزيتون منذ أكثر من 50 عاما، وكان الناس يقفون على محله بالطوابير للحصول على أشهى الحلويات من دون أن يشغلوا بالهم بثمنها، لأنه كان يرضى بأي مبلغ يدفعه له.


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