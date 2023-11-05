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30 يوماً على طوفان الأقصى والاحتلال يواصل المجازر في غزة

11/5/2023 1:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ30 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.


وزارد الاحتلال من حدة القصف وبات يستهدف المستشفيات ومركبات الإسعاف التي تنقل الجرحى.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9488 شهيدا منهم 3900 طفلا و2509 سيدة وإصابة 24158 الف بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.


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