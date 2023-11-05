استهداف جيب عسكري إسرائيلي بعبوة محلية شرقي قلقيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف مقاومون في بلدة عزون شرقي قلقيلية سيارة جيب عسكرية إسرائيلية، بعبوة محلية الصنع.



وكانت قد اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.



وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يومياً حملات اقتحامات للقرى والبلدات، من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

