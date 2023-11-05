استهداف جيب عسكري إسرائيلي بعبوة محلية شرقي قلقيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف مقاومون في بلدة عزون شرقي قلقيلية سيارة جيب عسكرية إسرائيلية، بعبوة محلية الصنع.
وكانت قد اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.
وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يومياً حملات اقتحامات للقرى والبلدات، من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.
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