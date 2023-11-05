حماس تشتبك مع الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة

كشف الجيش الإسرائيلي أن جنوده هاجموا مقاتلين من حركة حماس الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مسلحي حماس أطلقوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، وفقاً للتقرير.

وبعد ما يزيد قليلاً على أسبوع من انطلاق الهجوم البري الإسرائيلي، اصطحب الجيش الإسرائيلي صحفيين إلى الجزء الشمالي المدمر من قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب، قام الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر بإبلاغ المدنيين في شمالي قطاع غزة بالهروب نحو جنوب القطاع الساحلي المحاصر من أجل سلامتهم، ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فإن 700 ألف شخص نزحوا بالفعل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيسمح خلال نافذة زمنية اليوم الأحد مجدداً للمدنيين في قطاع غزة بالفرار إلى الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي.

وسيسمح الجيش الإسرائيلي لحركة المرور في الطريق المؤدي الذي يربط الجنوب خلال مهلة لمدة أربع ساعات اعتباراً من الساعة 10 صباحاً (08:00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقاً، ليل السبت. ونشر الجيش الإسرائيلي أيضاً خريطة تظهر الطريق المحدد لذلك.

ومع ذلك هناك العديد من التقارير بشأن تعرض المدنيين الفارين للقصف في غارات جوية في أجزاء من قطاع غزة بعد أن أبلغهم الجيش الإسرائيلي بأنها ستكون آمنة.

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