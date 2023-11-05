مجزرة جديدة فجر الأحد في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 51 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، فجر الأحد، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، مما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيا وإصابة آخرين، جلهم من الأطفال والنساء.
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