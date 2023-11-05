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مجزرة جديدة فجر الأحد في غزة

11/5/2023 12:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 51 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، فجر الأحد، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، مما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيا وإصابة آخرين، جلهم من الأطفال والنساء.

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