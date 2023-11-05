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فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3:30 عصراً عن مناطق اليوم - اسماء

11/5/2023 12:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية الأحد، لغايات اجراء الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من 9 صباحا ولغاية 3:30 عصراً في مناطق: ابو سيدو ومثلث السليحات وميدان الرماية ومزرعة العواملة ومضخة 50 في أبو سيدو والمجاورين لمركزي امن الكريمة ودفاع مدني ابو سيدو وعين سلمى وبئر صوفرة ومدرسة ابو سيدو الأساسية.
وأضافت ان الفصل سيشمل أيضا مناطق: حي أبو ايوب وحي الزهور والساخنة والحمامرة من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 عصراً.

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